Florida Panthers Development Camp starts today

36 Florida Panthers prospects will be on at Panthers IceDen in Coral Springs for the club’s annual Development Camp this week, including some players that were selected in the 2022 Entry NHL Draft on Friday. The camp will mark 2021 first-round selection Mackie Samoskevich’s first camp appearance with the Cats.

Roster

Goalies: Mack Guzda (29), Jary Kykkanen (34), Tyler Muszelik (39), Kolby Hay (60)

Defensemen: Kasper Puutio (2), Braden Hache (6), Evan Nause (12), Nathan Staios (44), Jon McDonald (45), Dennis Cesana (47), Carter Berger (50), Michael Benning (51), Marek Alscher (58), Calle Sjalin (61), Ludvig Jansson (64), Santtu Kinnunen (75), Zachery Uens (77)

Forwards: Justin Sourdif (24), Mackie Samoskevich (25), Patrick Giles (36), Liam Arnsby (38), Beau Jelsma (46), Collin Graf (48), Jack Devine (49), Josh Davies (56), Ture Linden (57), Sahil Panwar (63), Ethan Keppen (67), Zac Funk (68), Samuel Harris (73), Tag Bertuzzi (74), Kai Schwindt (78), Riley Bezeau (82), Jakub Kos (84), Xavier Cormier (85)

Schedule

Monday, July 11:

• GROUP A | 1:45 PM - 2:45 PM

• GROUP B | 3 PM - 4 PM

Tuesday, July 12:

• GROUP B | 9:30 AM - 10:30 AM

• GROUP A | 10:45 AM - 11:45 AM

Wednesday, July 13:

• GROUP A | 9:30 AM - 10:30 AM

• GROUP B | 10:45 AM - 11:45 AM

Thursday, July 14:

• GROUP B | 9:30 AM - 10:30 AM

• GROUP A | 10:45 AM - 11:45 AM

Friday, July 15:

• Split-Squad Game | 10 AM